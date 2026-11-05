Представитель ООН: ASAN xidmət - образцовая модель уникальных услуг для граждан

ASAN xidmət - образцовая модель, предоставляющая гражданам уникальные услуги по принципу единого окна.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (UN ESCWA) Рания Аль-Машат на Саммите ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

Она подчеркнула необходимость обмена различными цифровыми услугами между странами.

"Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана. Уверена, что этот документ - беспрецедентная возможность для изучения модели ASAN xidmət и обмена цифровыми знаниями", - сказала Аль-Машат.

Она отметила важность скоординированной деятельности по обсуждаемым направлениям.

"Знания и навыки должны передаваться между странами не только в цифровой сфере, но и в таких важных областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Это значимый момент, который должны учитывать официальные лица. Обязательства должны превращаться в результаты, а между структурами должна осуществляться координация. Естественно, для этого должны выделяться инвестиции и бюджет", - заключила она.