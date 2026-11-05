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    Представитель ООН: ASAN xidmət - образцовая модель уникальных услуг для граждан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 11:26
    Представитель ООН: ASAN xidmət - образцовая модель уникальных услуг для граждан

    ASAN xidmət - образцовая модель, предоставляющая гражданам уникальные услуги по принципу единого окна.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (UN ESCWA) Рания Аль-Машат на Саммите ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

    Она подчеркнула необходимость обмена различными цифровыми услугами между странами.

    "Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана. Уверена, что этот документ - беспрецедентная возможность для изучения модели ASAN xidmət и обмена цифровыми знаниями", - сказала Аль-Машат.

    Она отметила важность скоординированной деятельности по обсуждаемым направлениям.

    "Знания и навыки должны передаваться между странами не только в цифровой сфере, но и в таких важных областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Это значимый момент, который должны учитывать официальные лица. Обязательства должны превращаться в результаты, а между структурами должна осуществляться координация. Естественно, для этого должны выделяться инвестиции и бюджет", - заключила она.

    ASAN Xidmət Организация Объединённых Наций (ООН) Рания Аль-Машат
    BMT rəsmisi: "ASAN xidmət" vətəndaşlara unikal xidmət göstərən nümunəvi modeldir
    UN official: Azerbaijan's ASAN Service is exemplary public service model
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