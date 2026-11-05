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    Министр: Ежегодный мониторинг по критериям риска охватывает 10-12% пахотных земель

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 11:25
    Министр: Ежегодный мониторинг по критериям риска охватывает 10-12% пахотных земель

    В Азербайджане ежегодно в мониторинг на основе критериев риска включается примерно 10-12% заявленных пахотных земель.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

    По его словам, в результате мониторинга выявляются незасеянные или засеянные не на той территории участки, неточно заявленные площади, а также случаи неправильного указания объемов:

    "После обнаружения в зависимости от степени отклонения налагается штраф, субсидия за этот год не выплачивается, а на один или два года право на её получение аннулируется. Если посмотреть на опыт последних лет, ежегодно в мониторинг включается примерно 10-12% пахотных земель, и отклонения выявляются в 8-10% из них. За эти отклонения налагаются соответствующие штрафы, а выплаты субсидий приостанавливаются на последующие годы".

    Сельское хозяйство Азербайджана Меджнун Мамедов
    Nazir: "Əkin sahələrinin 10-12 %-i hər il monitorinqə cəlb edilir"
    Minister: 10-12% of cultivated land monitored every year
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