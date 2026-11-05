Министр: Ежегодный мониторинг по критериям риска охватывает 10-12% пахотных земель

В Азербайджане ежегодно в мониторинг на основе критериев риска включается примерно 10-12% заявленных пахотных земель.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

По его словам, в результате мониторинга выявляются незасеянные или засеянные не на той территории участки, неточно заявленные площади, а также случаи неправильного указания объемов:

"После обнаружения в зависимости от степени отклонения налагается штраф, субсидия за этот год не выплачивается, а на один или два года право на её получение аннулируется. Если посмотреть на опыт последних лет, ежегодно в мониторинг включается примерно 10-12% пахотных земель, и отклонения выявляются в 8-10% из них. За эти отклонения налагаются соответствующие штрафы, а выплаты субсидий приостанавливаются на последующие годы".