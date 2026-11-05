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    Парламент Армении проведет внеочередное заседание по проекту TRIPP

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 11:39
    Парламент Армении проведет внеочередное заседание по проекту TRIPP

    Парламент Армении проведет внеочередное заседание по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа").

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующее решение одобрено на заседании правительства.

    На повестку дня внеочередного заседания вынесен проект изменений в законе "Об акционерных обществах", по которому будут урегулированы правовые отношения компаний, учреждаемых на основе международных соглашений с долевым участием правительства Армении в 25% и более.

    Это поможет урегулировать работу TRIPP Development Company, созданной для строительства и управления указанным маршрутом, но предназначено и для других компаний, которые могут быть созданы в международном формате.

    Дата заседания не уточняется.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Армения
    Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi ilə bağlı növbədənkənar iclas keçirəcək
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