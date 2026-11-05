На месторождении "Западный Абшерон" введено в эксплуатацию морское основание №50

Нефтегазодобывающее управление "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ввело в эксплуатацию новую платформу №50 на месторождении "Западный Абшерон".

Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть", морское основание рассчитано на бурение 16 скважин.

К настоящему времени на платформе завершено бурение и заканчивание первой скважины, начата добыча нефти.

"Работы по бурению и заканчиванию скважин проектируются и выполняются на основе геологической модели, построенной с использованием современных технологий и компьютерных программ", - говорится в сообщении.