На месторождении "Западный Абшерон" введено в эксплуатацию морское основание №50
Энергетика
- 05 ноября, 2026
- 11:32
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Нефтегазодобывающее управление "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ввело в эксплуатацию новую платформу №50 на месторождении "Западный Абшерон".
Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть", морское основание рассчитано на бурение 16 скважин.
К настоящему времени на платформе завершено бурение и заканчивание первой скважины, начата добыча нефти.
"Работы по бурению и заканчиванию скважин проектируются и выполняются на основе геологической модели, построенной с использованием современных технологий и компьютерных программ", - говорится в сообщении.
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