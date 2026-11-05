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    На месторождении "Западный Абшерон" введено в эксплуатацию морское основание №50

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 11:32
    На месторождении Западный Абшерон введено в эксплуатацию морское основание №50

    Нефтегазодобывающее управление "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ввело в эксплуатацию новую платформу №50 на месторождении "Западный Абшерон".

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть", морское основание рассчитано на бурение 16 скважин.

    К настоящему времени на платформе завершено бурение и заканчивание первой скважины, начата добыча нефти.

    "Работы по бурению и заканчиванию скважин проектируются и выполняются на основе геологической модели, построенной с использованием современных технологий и компьютерных программ", - говорится в сообщении.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Месторождение Западный Абшерон
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