В Пакистане произошла перестрелка между полицией и вооруженными лицами
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 11:36
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Правоохранительные органы Пакистана провели операцию по устранению незаконных препятствий на дорогах общего пользования вблизи автобусного терминала в Равлакоте.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление полиции, во время операции вооруженные лица открыли огонь по сотрудникам полиции, на что правоохранители ответили стрельбой.
В результате перестрелки пострадал один сотрудник правоохранительных органов. По предварительной информации, несколько вооруженных лиц с противоположной стороны также получили ранения. Другие подробности не приводятся.
Отмечается, что инцидент произошел в том же районе, где несколько дней назад был застрелен судья дополнительного районного суда и инспекций.
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