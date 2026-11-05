В Пакистане произошла перестрелка между полицией и вооруженными лицами

Правоохранительные органы Пакистана провели операцию по устранению незаконных препятствий на дорогах общего пользования вблизи автобусного терминала в Равлакоте.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление полиции, во время операции вооруженные лица открыли огонь по сотрудникам полиции, на что правоохранители ответили стрельбой.

В результате перестрелки пострадал один сотрудник правоохранительных органов. По предварительной информации, несколько вооруженных лиц с противоположной стороны также получили ранения. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что инцидент произошел в том же районе, где несколько дней назад был застрелен судья дополнительного районного суда и инспекций.