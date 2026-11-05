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    В Пакистане произошла перестрелка между полицией и вооруженными лицами

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 11:36
    В Пакистане произошла перестрелка между полицией и вооруженными лицами

    Правоохранительные органы Пакистана провели операцию по устранению незаконных препятствий на дорогах общего пользования вблизи автобусного терминала в Равлакоте.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление полиции, во время операции вооруженные лица открыли огонь по сотрудникам полиции, на что правоохранители ответили стрельбой.

    В результате перестрелки пострадал один сотрудник правоохранительных органов. По предварительной информации, несколько вооруженных лиц с противоположной стороны также получили ранения. Другие подробности не приводятся.

    Отмечается, что инцидент произошел в том же районе, где несколько дней назад был застрелен судья дополнительного районного суда и инспекций.

    Вооруженный инцидент Пакистан
    44 filmi
    44 filmi

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