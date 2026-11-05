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    Mirzoyan: Ermənistan 2027-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma prosesini davam etdirəcək

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:27
    Mirzoyan: Ermənistan 2027-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma prosesini davam etdirəcək
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Nazirliyi 2027-ci ildə qonşu ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılması və inkişafı prosesini davam etdirəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri Ararat Mirzoyan parlamentin daimi komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    "Məqsədimiz Azərbaycanla mümkün qədər tez bir zamanda sülh sazişi imzalamaq və daha sonra onu ratifikasiya etmək üçün əlimizdən gələni etməkdir. O vaxta qədər biz, əlbəttə ki, sülhün daha da möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın, məsələn, ikitərəfli ticarət sahəsində genişləndirilməsi üçün bir sıra addımlar atmağa davam edəcəyik", - o deyib.

    Nazir, həmçinin Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri məsələsinə də toxunub:

    "Türkiyə ilə dialoqumuz kifayət qədər aktiv və səmərəlidir, əməkdaşlığın ayrı-ayrı təzahürləri olub və olacaq: Anidəki tarixi körpünün birgə bərpası, tələbələr üçün proqramlar, birincisi Qarsda keçirilən, ikincisi isə gələn il Ermənistanda planlaşdırılan Ermənistan-Türkiyə biznes forumu. Texniki baxımdan, əvvəllər Ermənistan-Türkiyə ticarəti üçüncü ölkə vasitəsilə həyata keçirilirdi, bu maneə aradan qaldırılıb".

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    Мирзоян: Армения в 2027 году продолжит процесс нормализации с Азербайджаном и Турцией
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