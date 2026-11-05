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    Мирзоян: Армения в 2027 году продолжит процесс нормализации с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 11:22
    Мирзоян: Армения в 2027 году продолжит процесс нормализации с Азербайджаном и Турцией

    Министерство иностранных дел и международной торговли Армении продолжит процесс нормализации и развития отношений с соседними странами в 2027 году.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян на совместном заседании постоянных комитетов Национального собрания.

    "Наша цель - сделать все возможное, чтобы как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а затем ратифицировать его. До тех пор мы, конечно же, продолжим предпринимать ряд шагов для дальнейшего укрепления мира и расширения сотрудничества, например, в сфере двусторонней торговли", - сказал он.

    Министр также затронул вопрос отношений Армении и с Турцией.

    "Наш диалог с Турцией достаточно активен и эффективен, были и будут отдельные проявления сотрудничества: совместная реконструкция исторического моста в Ани, программы для студентов, армяно-турецкий бизнес-форум, первый из которых состоялся в Карсе, второй запланирован на следующий год в Армении. Технически, ранее армяно-турецкая торговля осуществлялась через третью страну, это препятствие было устранено", - сказал он.

    Арарат Мирзоян Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией Нормализация отношений между Турцией и Арменией
    Mirzoyan: Ermənistan 2027-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma prosesini davam etdirəcək
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