Donald Tramp: İranla danışıqlarda nüvə məsələsi həll olunmayıb
- 12 aprel, 2026
- 18:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika və İran nümayəndə heyətləri İslamabadda keçirilən danışıqlarda mübahisəli məsələlərin əksəriyyətini razılaşdırıblar, lakin nüvə mövzusu həll olunmamış qalıb.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Görüş yaxşı keçib, məsələlərin əksəriyyəti razılaşdırılıb, lakin yeganə həqiqətən vacib məqam olan nüvə məsələsi həll olunmamış qalıb", - Tramp qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, danışıqlar təxminən 20 saat davam edib, əldə edilmiş razılaşmalar isə hərbi əməliyyatın davam etdirilməsindən daha yaxşıdır.
Bununla yanaşı, ABŞ Prezidentinin vurğuladığı kimi, İranın davam edən nüvə ambisiyaları səbəbindən danışıqların nəticələri öz əhəmiyyətini itirir.
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48
Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblərDigər ölkələr
16:46
Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
16:43