    Donald Tramp: İranla danışıqlarda nüvə məsələsi həll olunmayıb

    • 12 aprel, 2026
    • 18:11
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika və İran nümayəndə heyətləri İslamabadda keçirilən danışıqlarda mübahisəli məsələlərin əksəriyyətini razılaşdırıblar, lakin nüvə mövzusu həll olunmamış qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Görüş yaxşı keçib, məsələlərin əksəriyyəti razılaşdırılıb, lakin yeganə həqiqətən vacib məqam olan nüvə məsələsi həll olunmamış qalıb", - Tramp qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, danışıqlar təxminən 20 saat davam edib, əldə edilmiş razılaşmalar isə hərbi əməliyyatın davam etdirilməsindən daha yaxşıdır.

    Bununla yanaşı, ABŞ Prezidentinin vurğuladığı kimi, İranın davam edən nüvə ambisiyaları səbəbindən danışıqların nəticələri öz əhəmiyyətini itirir.

    Дональд Трамп: Ядерный вопрос остался нерешенным на переговорах с Ираном
    Trump: Nuclear issue remained unresolved in Iran talks

    Bütün Xəbər Lenti