Дональд Трамп: Ядерный вопрос остался нерешенным на переговорах с Ираном
- 12 апреля, 2026
- 17:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская делегации согласовали большинство спорных вопросов на переговорах в Исламабаде, однако ядерная тема осталась нерешенной.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - отметил Трамп.
По его словам, переговоры продолжались около 20 часов, а достигнутые договоренности "лучше, чем продолжение военной операции".
При этом, как подчеркнул президент США, результаты переговоров теряют значение из-за сохраняющихся ядерных амбиций Ирана.
