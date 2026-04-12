    Дональд Трамп: Ядерный вопрос остался нерешенным на переговорах с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская делегации согласовали большинство спорных вопросов на переговорах в Исламабаде, однако ядерная тема осталась нерешенной.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

    "Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - отметил Трамп.

    По его словам, переговоры продолжались около 20 часов, а достигнутые договоренности "лучше, чем продолжение военной операции".

    При этом, как подчеркнул президент США, результаты переговоров теряют значение из-за сохраняющихся ядерных амбиций Ирана.

    Donald Tramp: İranla danışıqlarda nüvə məsələsi həll olunmayıb
    Trump: Nuclear issue remained unresolved in Iran talks

