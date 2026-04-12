Дональд Трамп: Ядерный вопрос остался нерешенным на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская делегации согласовали большинство спорных вопросов на переговорах в Исламабаде, однако ядерная тема осталась нерешенной.

"Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - отметил Трамп.

По его словам, переговоры продолжались около 20 часов, а достигнутые договоренности "лучше, чем продолжение военной операции".

При этом, как подчеркнул президент США, результаты переговоров теряют значение из-за сохраняющихся ядерных амбиций Ирана.