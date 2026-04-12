"Sumqayıt"ın futbolçusu Nsana Simon zədələnib
Futbol
- 12 aprel, 2026
- 18:44
"Sumqayıt"ın futbolçusu Nsana Simon zədələnib.
"Report"un Tovuza ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, fransalı yarımmüdafiəçi Misli Premyer Liqasının XXVII turunda "Turan Tovuz"a qarşı keçirilən matçın 32-ci dəqiqəsində zədələnərək məcburi əvəzlənib.
Onun əvəzinə meydana Sedrik Badalo çıxıb.
Qeyd edək ki, matç Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı üstünlüyü ilə davam edir.
Son xəbərlər
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18