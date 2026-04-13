Xəzər dənizində 3.2 maqnitudalı zəlzələ olub - YENİLƏNİB-2
Hadisə
- 13 aprel, 2026
- 03:17
Xəzər dənizində 3.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, aprelin 12-də yerli vaxtla 23:45-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 32 kilometr dərinlikdə olub.
Xəzər dənizində 4.6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla 22:46-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə olub.
Lənkəranda zəlzələ baş verib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, yeraltı təkanların maqnitudası 3 olub.
Son xəbərlər
17:32
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübİKT
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Foto
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21