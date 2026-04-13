В Каспийском море зафиксировано еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море зафиксировано еще одно землетрясение, в этот раз магнитудой 3,2

Как сообщает Report, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы 12 апреля в 23:45 по местному времени.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 32 километра.

12 апреля, 23:14

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6, подземные толчки ощущались и в Лянкяране

Как сообщает Report, об этом заявили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 22:46 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков в Лянкаране составила 3 балла.