İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Region
    • 13 aprel, 2026
    • 03:08
    DMM: Türkiyə İsrailə qarşı işğal təhdidi yaratmır

    Bəzi media orqanları və sosial şəbəkə paylaşımlarında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana istinadən yer alan "Türkiyənin İsrailə qarşı işğal təhdidi" yönündə iddialar tamamilə əsassızdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin "X" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımda qeyd olunub.

    "Sözügedən paylaşımlardakı iddialar reallıqla üst-üstə düşməyən və regional sabitliyə zərər vermək məqsədi güdən fikirlərdir", - məlumatda bildirilib və əlavə edkilib ki, Türkiyə bütün qaynar nöqtələrdə silahlı qarşıdurmaların dayandırılması, mülki şəxslərin qorunması və qalıcı sülhün bərqərar olmasının tərəfdarıdır:

    "Regional böhranların və anlaşmazlıqların həllində də hər zaman beynəlxalq hüququ və diplomatiya kanallarını üstün tutan ölkəmiz gərginliyi artıran deyil, azaldan mövqe nümayiş etdirir.

    Türkiyənin mübarizəsini və insani mövqeyini təhrif edərək təqdim etməyə çalışan manipulyativ məzmunlara etibar edilməməlidir".

    ЦБД: Турция не является угрозой для Израиля
    Center: Türkiye doesn't pose invasion threat against Israel

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti