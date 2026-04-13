ЦБД: Турция не является угрозой для Израиля
- 13 апреля, 2026
- 03:47
Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции (ЦБД) опроверг утверждения о якобы прозвучавшей со стороны Анкары угрозе оккупации в адрес Израиля.
Как сообщает Report, в публикации на странице ЦБД в соцсети X отмечается, что распространяемые рядом СМИ и пользователей соцсетей заявления со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "турецкой угрозе оккупации Израиля" являются полностью необоснованными.
"Утверждения в указанных публикациях не соответствуют действительности и преследуют цель нанести ущерб региональной стабильности", - говорится в сообщении.
В центре также подчеркнули, что Турция выступает за прекращение вооруженных столкновений во всех горячих точках, защиту гражданского населения и установление прочного мира.
"Наша страна, которая при урегулировании региональных кризисов и разногласий всегда отдает приоритет международному праву и дипломатическим каналам, занимает позицию не эскалации, а снижения напряженности", - заявили в ЦБД.
Ведомство призвало не доверять манипулятивному контенту, искажающему борьбу Турции и ее гуманитарную позицию.