Фредериксен: ЕС срочно необходимо найти финансирование для Украины на 2026-2027 годы

Евросоюзу необходимо срочно найти средства для финансирования военных усилий Украины в 2026 году и обеспечить ее потребности в 2027 году на фоне острой нехватки денег у Киева.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом второго дня саммита глав государств и правительств ЕС, где основным вопросом повестки является поддержка Украины.

"У нас есть острая проблема с поиском финансирования на 2026 год на европейском уровне. Мы должны обеспечить наличие достаточных средств для ведения войны и в 2027 году", - сказала Фредериксен.

По ее словам, Киев уже испытывает нехватку финансов для закупки и производства необходимого вооружения, что позволяет России наносить более масштабный ущерб украинской инфраструктуре и обществу.

"Украина исчерпывает финансовые ресурсы. Это, по сути, уже произошло. Она не может покупать то, что ей необходимо, и не может производить то, что ей необходимо",- отметила премьер-министр.

Фредериксен назвала использование замороженных российских активов наиболее очевидным вариантом финансирования Украины. По ее мнению, это позволило бы одновременно укрепить оборону Европы и заставить Россию оплачивать последствия разрушений, которые она причиняет этой стране и европейскому региону.

"К сожалению, некоторые государства блокируют это решение. Дания этого не делает и никогда не делала", - подчеркнула она.

Глава датского правительства также отметила, что Украина особенно нуждается в средствах противовоздушной обороны. Дания продолжит оказывать ей помощь, в том числе развивать военное сотрудничество в области беспилотников и ракет.

"Когда мы помогаем Киеву, мы помогаем и самим себе", - заявила она, добавив, что Украина находится на передовой обороны европейского континента.