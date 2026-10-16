Вугар Зифароглу: Предусмотрена реализация новых проектов в сфере развития журналистики
Медиа
- 16 октября, 2026
- 12:52
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Предусмотрена реализация новых проектов в сфере развития журналистики.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам новый председатель Совета прессы (СП) Вугар Зифароглу.
Он выразил уверенность в том, что Правление СП на самом высоком уровне ответит на новые вызовы:
"Совет прессы Азербайджана продолжит работу по развитию журналистики и реализует ряд новых интересных проектов".
Вугар Зифароглу также отметил, что количество поступающих в организацию жалоб сократилось по сравнению с предыдущими годами:
"Данные за 2022-2026 годы свидетельствуют о снижении количества жалоб. Все поступающие в Совет прессы жалобы будут рассмотрены, и по каждой из них будут приняты соответствующие меры".
Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək
Vugar Zifaroglu: New projects planned to develop journalism
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