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    Вугар Зифароглу: Предусмотрена реализация новых проектов в сфере развития журналистики

    Медиа
    • 16 октября, 2026
    • 12:52
    Вугар Зифароглу: Предусмотрена реализация новых проектов в сфере развития журналистики

    Предусмотрена реализация новых проектов в сфере развития журналистики.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам новый председатель Совета прессы (СП) Вугар Зифароглу.

    Он выразил уверенность в том, что Правление СП на самом высоком уровне ответит на новые вызовы:

    "Совет прессы Азербайджана продолжит работу по развитию журналистики и реализует ряд новых интересных проектов".

    Вугар Зифароглу также отметил, что количество поступающих в организацию жалоб сократилось по сравнению с предыдущими годами:

    "Данные за 2022-2026 годы свидетельствуют о снижении количества жалоб. Все поступающие в Совет прессы жалобы будут рассмотрены, и по каждой из них будут приняты соответствующие меры".

    Вугар Зифароглу Совет прессы Азербайджана IX съезд журналистов Азербайджана
    Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək
    Vugar Zifaroglu: New projects planned to develop journalism
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