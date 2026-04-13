    Trampın Hörmüz boğazı ilə bağlı çıxışından sonra neft bahalaşıb

    • 13 aprel, 2026
    • 04:01
    Trampın Hörmüz boğazı ilə bağlı çıxışından sonra neft bahalaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Hörmüz boğazını bloklamaqla bağlı çıxışından sonra neftin qiyməti bahalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    "Hörmüz boğazının bağlanması şayiəsi ilə neftin qiymətində kəskin sıçrayış baş verib", - məlumatda qeyd olunub və WTI markalı neftin qiymətinin 105 dolları keçdiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf ABŞ və Avropa şirkətlərini benzinin qiymətinin bahalaşması ilə hədələyib.

    Hörmüz boğazında gərginlik Neftin qiyməti Donald Tramp Məhəmmədbaqer Qalibaf Benzin satışı
    После заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива нефть подорожала

