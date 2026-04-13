Trampın Hörmüz boğazı ilə bağlı çıxışından sonra neft bahalaşıb
Energetika
- 13 aprel, 2026
- 04:01
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Hörmüz boğazını bloklamaqla bağlı çıxışından sonra neftin qiyməti bahalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb.
"Hörmüz boğazının bağlanması şayiəsi ilə neftin qiymətində kəskin sıçrayış baş verib", - məlumatda qeyd olunub və WTI markalı neftin qiymətinin 105 dolları keçdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf ABŞ və Avropa şirkətlərini benzinin qiymətinin bahalaşması ilə hədələyib.
Son xəbərlər
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11
Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıbMaliyyə
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07
"Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıbMaliyyə
16:58