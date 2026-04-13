Qalibaf ABŞ və Avropanı benzinin bahalaşması ilə hədələyib
Region
- 13 aprel, 2026
- 01:32
İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf yanacaq qiymətlərinin artması ilə bağlı paylaşım edib və ABŞ ilə Avropanın aparıcı şirkətlərinin benzin tapmaqda çətinlik çəkdiyinə eyham vurub.
"Report" xəbər verir ki, Qalibaf bununla bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Hazırkı artım rəqəmlərindən zövq alın, belə blokada ilə tezliklə siz qiyməti $4–$5 olan benzinin həsrətini çəkəcəksiniz", - o bildirib.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
