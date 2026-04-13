    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Галибаф пригрозил США и Европе подорожанием бензина

    • 13 апреля, 2026
    • 02:14
    Галибаф пригрозил США и Европе подорожанием бензина

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с заявлением о возможном росте цен на топливо и намекнул на трудности, с которыми могут столкнуться ведущие компании США и Европы в обеспечении бензином.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Наслаждайтесь нынешними цифрами роста. При такой блокаде вскоре вы будете тосковать по бензину по цене 4–5 долларов", - отметил Галибаф.

    Qalibaf ABŞ və Avropanı benzinin bahalaşması ilə hədələyib
    Ghalibaf warns US and Europe of potential fuel price hikes

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей