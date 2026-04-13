Галибаф пригрозил США и Европе подорожанием бензина
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 02:14
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с заявлением о возможном росте цен на топливо и намекнул на трудности, с которыми могут столкнуться ведущие компании США и Европы в обеспечении бензином.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Наслаждайтесь нынешними цифрами роста. При такой блокаде вскоре вы будете тосковать по бензину по цене 4–5 долларов", - отметил Галибаф.
Последние новости
