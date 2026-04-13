Главы МИД Ирана и Франции обсудили переговоры в Исламабаде
- 13 апреля, 2026
- 05:09
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.
Как сообщает Report, об этом А.Арагчи написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние переговоров между Ираном и США в Исламабаде и обменялись мнениями по данному вопросу.
