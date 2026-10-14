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    Три рыбака получили ранения при ударе БПЛА по судну у побережья Ирана

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 14:05
    Три рыбака получили ранения при ударе БПЛА по судну у побережья Ирана

    В результате удара БПЛА по рыболовецкому судну у южного побережья Ирана три человека получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию губернатора провинции Хормозган.

    Отмечается, что инцидент произошел, когда судно находилось примерно в 18 морских милях от деревни Бондаран в округе Сирик. Три члена экипажа получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Агентство подчеркивает, что Соединенные Штаты регулярно проводят разведывательные операции с использованием беспилотников над Персидским заливом. В последние месяцы, отмечает Reuters, американские военные также наносили удары по объектам на юге Ирана, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для создания препятствий судоходству через Ормузский пролив.

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