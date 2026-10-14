Три рыбака получили ранения при ударе БПЛА по судну у побережья Ирана

В результате удара БПЛА по рыболовецкому судну у южного побережья Ирана три человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию губернатора провинции Хормозган.

Отмечается, что инцидент произошел, когда судно находилось примерно в 18 морских милях от деревни Бондаран в округе Сирик. Три члена экипажа получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Агентство подчеркивает, что Соединенные Штаты регулярно проводят разведывательные операции с использованием беспилотников над Персидским заливом. В последние месяцы, отмечает Reuters, американские военные также наносили удары по объектам на юге Ирана, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для создания препятствий судоходству через Ормузский пролив.