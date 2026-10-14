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    Манотонг Вонгсай: Лаос заинтересован в импорте азербайджанской нефти - интервью

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 14:51
    Манотонг Вонгсай: Лаос заинтересован в импорте азербайджанской нефти - интервью

    Расширение экономических связей между Азербайджаном и Лаосом открывает возможности для сотрудничества не только в торговле, но и в энергетике, логистике и инвестициях. Несмотря на пока ограниченные масштабы двусторонних экономических отношений, обе страны заинтересованы в поиске новых направлений взаимодействия и формировании устойчивых деловых контактов.

    Особое значение имеет географическое положение двух государств: Лаос развивает транспортную инфраструктуру для укрепления связей между странами Юго-Восточной Азии и Китаем, а Азербайджан наращивает роль транзитного узла между Азией и Европой. Сближение этих логистических направлений может создать дополнительные возможности для движения товаров между регионами. В энергетической сфере перспективным направлением может стать диверсификация поставок нефти в Лаос, который зависит от импорта углеводородов.

    О практических шагах по расширению двустороннего сотрудничества, интересе Лаоса к азербайджанской продукции и перспективах инвестиционного партнерства в интервью Report в кулуарах Азербайджано-лаосского бизнес-форума рассказал заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай.

    Представляем интервью читателям:

    - Как Вы оцениваете нынешний уровень торгово-экономических отношений между Лаосом и Азербайджаном? Какие направления могут стать основными точками роста двустороннего сотрудничества в ближайшие годы?

    - Сейчас товарооборот между нашими странами очень небольшой - около 300 тыс. долларов США. Однако столь низкий показатель свидетельствует о значительном потенциале для расширения торговли и развития взаимовыгодного сотрудничества.

    Считаю, что нам необходимо активизировать совместную работу и теснее взаимодействовать, чтобы определить конкретные пути увеличения двусторонней торговли. Этот вопрос обсуждался и лидерами наших стран накануне. Нынешний бизнес- и инвестиционный форум должен стать площадкой для начала предметного диалога, установления деловых контактов и выработки практических решений, которые позволят нарастить товарооборот.

    - Рассматривает ли Лаос возможность импорта из Азербайджана нефти, нефтепродуктов, химической продукции и минеральных удобрений?

    - Безусловно, мы заинтересованы в такой продукции. Мы высоко оцениваем качество азербайджанских товаров, в особенности нефти и нефтепродуктов.

    В настоящее время Лаос полностью зависит от импорта нефти из соседних стран. Поэтому мы заинтересованы в поиске альтернативных источников поставок и диверсификации каналов импорта. Если нам удастся найти взаимовыгодный механизм поставок азербайджанской нефти, это станет хорошей возможностью для обеих сторон.

    В целом энергетическое сотрудничество и расширение географии поставок углеводородов могут стать мощным драйвером для укрепления всей системы двусторонних экономических связей.

    - Лаос укрепляет позиции сухопутного транспортного узла Юго-Восточной Азии, в том числе благодаря железной дороге Китай-Лаос. Азербайджан, в свою очередь, развивает Средний коридор. Насколько реалистично объединение этих транспортных маршрутов для повышения эффективности грузоперевозок между Азией, Кавказом и Европой?

    - Мы уже слышали соответствующие предложения от представителей наших министерств, в том числе министра экономики, а также от других коллег. Очевидно, что необходимо изучить возможности соединения этих маршрутов.

    Для нас важно обеспечить более эффективное движение товаров между странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), используя Лаос в качестве транспортного узла, а также развивать логистические связи через Китай и Каспийский транспортный регион с другими частями мира.

    Поэтому мы считаем необходимым продолжить изучение возможностей интеграции этих маршрутов и определить, какие практические решения позволят реализовать такой потенциал.

    Интеграция транспортных артерий Юго-Восточной Азии и Каспийского региона действительно способна кардинально изменить логистические цепочки Евразии, превратив Лаос и Азербайджан в важнейшие транзитные мосты.

    - Какие механизмы делового взаимодействия могли бы помочь предпринимателям двух стран находить партнеров и запускать совместные проекты? Рассматривается ли создание делового совета или проведения бизнес-форумов на регулярной основе?

    - Как уже отмечал вице-президент нашей Национальной торгово-промышленной палаты (LNCCI) в ходе сегодняшнего бизнес-форума в Баку, нам необходимо придать дополнительный импульс деловым контактам между двумя странами. Важным шагом могло бы стать расширение обмена бизнес-делегациями и организация визитов азербайджанских предпринимателей в Лаос.

    Такие поездки позволят представителям бизнеса непосредственно ознакомиться с экономическими и инвестиционными возможностями нашей страны, оценить перспективные направления и найти потенциальных партнеров. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели обеих стран активнее изучали рынки друг друга и переходили от обсуждения возможностей к реализации конкретных проектов.

    - На какой стадии находится подготовка двусторонних соглашений между Лаосом и Азербайджаном? Можно ли ожидать скорого подписания соглашения о взаимной защите инвестиций?

    - В настоящее время мы активно работаем над двусторонним инвестиционным соглашением. Проект документа уже подготовлен, и стороны обмениваются комментариями и предложениями. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся добиться дальнейшего прогресса и подписать соглашение.

    Создание надежной договорно-правовой основы, в частности заключение двустороннего инвестиционного соглашения, поможет укрепить доверие инвесторов обеих стран и сформировать условия для долгосрочного экономического партнерства.

    Манотонг Вонгсай Импорт нефти Азербайджано-лаосский бизнес-форум Средний коридор
    Manotonq Vonqsay: "Laos Azərbaycan neftinin idxalında maraqlıdır" - müsahibə
    Manothong Vongsay: Laos interested in importing Azerbaijani oil – INTERVIEW
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