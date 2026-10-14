Манотонг Вонгсай: Лаос заинтересован в импорте азербайджанской нефти - интервью

Расширение экономических связей между Азербайджаном и Лаосом открывает возможности для сотрудничества не только в торговле, но и в энергетике, логистике и инвестициях. Несмотря на пока ограниченные масштабы двусторонних экономических отношений, обе страны заинтересованы в поиске новых направлений взаимодействия и формировании устойчивых деловых контактов.

Особое значение имеет географическое положение двух государств: Лаос развивает транспортную инфраструктуру для укрепления связей между странами Юго-Восточной Азии и Китаем, а Азербайджан наращивает роль транзитного узла между Азией и Европой. Сближение этих логистических направлений может создать дополнительные возможности для движения товаров между регионами. В энергетической сфере перспективным направлением может стать диверсификация поставок нефти в Лаос, который зависит от импорта углеводородов.

О практических шагах по расширению двустороннего сотрудничества, интересе Лаоса к азербайджанской продукции и перспективах инвестиционного партнерства в интервью Report в кулуарах Азербайджано-лаосского бизнес-форума рассказал заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай.

Представляем интервью читателям:

- Как Вы оцениваете нынешний уровень торгово-экономических отношений между Лаосом и Азербайджаном? Какие направления могут стать основными точками роста двустороннего сотрудничества в ближайшие годы?

- Сейчас товарооборот между нашими странами очень небольшой - около 300 тыс. долларов США. Однако столь низкий показатель свидетельствует о значительном потенциале для расширения торговли и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Считаю, что нам необходимо активизировать совместную работу и теснее взаимодействовать, чтобы определить конкретные пути увеличения двусторонней торговли. Этот вопрос обсуждался и лидерами наших стран накануне. Нынешний бизнес- и инвестиционный форум должен стать площадкой для начала предметного диалога, установления деловых контактов и выработки практических решений, которые позволят нарастить товарооборот.

- Рассматривает ли Лаос возможность импорта из Азербайджана нефти, нефтепродуктов, химической продукции и минеральных удобрений?

- Безусловно, мы заинтересованы в такой продукции. Мы высоко оцениваем качество азербайджанских товаров, в особенности нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время Лаос полностью зависит от импорта нефти из соседних стран. Поэтому мы заинтересованы в поиске альтернативных источников поставок и диверсификации каналов импорта. Если нам удастся найти взаимовыгодный механизм поставок азербайджанской нефти, это станет хорошей возможностью для обеих сторон.

В целом энергетическое сотрудничество и расширение географии поставок углеводородов могут стать мощным драйвером для укрепления всей системы двусторонних экономических связей.

- Лаос укрепляет позиции сухопутного транспортного узла Юго-Восточной Азии, в том числе благодаря железной дороге Китай-Лаос. Азербайджан, в свою очередь, развивает Средний коридор. Насколько реалистично объединение этих транспортных маршрутов для повышения эффективности грузоперевозок между Азией, Кавказом и Европой?

- Мы уже слышали соответствующие предложения от представителей наших министерств, в том числе министра экономики, а также от других коллег. Очевидно, что необходимо изучить возможности соединения этих маршрутов.

Для нас важно обеспечить более эффективное движение товаров между странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), используя Лаос в качестве транспортного узла, а также развивать логистические связи через Китай и Каспийский транспортный регион с другими частями мира.

Поэтому мы считаем необходимым продолжить изучение возможностей интеграции этих маршрутов и определить, какие практические решения позволят реализовать такой потенциал.

Интеграция транспортных артерий Юго-Восточной Азии и Каспийского региона действительно способна кардинально изменить логистические цепочки Евразии, превратив Лаос и Азербайджан в важнейшие транзитные мосты.

- Какие механизмы делового взаимодействия могли бы помочь предпринимателям двух стран находить партнеров и запускать совместные проекты? Рассматривается ли создание делового совета или проведения бизнес-форумов на регулярной основе?

- Как уже отмечал вице-президент нашей Национальной торгово-промышленной палаты (LNCCI) в ходе сегодняшнего бизнес-форума в Баку, нам необходимо придать дополнительный импульс деловым контактам между двумя странами. Важным шагом могло бы стать расширение обмена бизнес-делегациями и организация визитов азербайджанских предпринимателей в Лаос.

Такие поездки позволят представителям бизнеса непосредственно ознакомиться с экономическими и инвестиционными возможностями нашей страны, оценить перспективные направления и найти потенциальных партнеров. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели обеих стран активнее изучали рынки друг друга и переходили от обсуждения возможностей к реализации конкретных проектов.

- На какой стадии находится подготовка двусторонних соглашений между Лаосом и Азербайджаном? Можно ли ожидать скорого подписания соглашения о взаимной защите инвестиций?

- В настоящее время мы активно работаем над двусторонним инвестиционным соглашением. Проект документа уже подготовлен, и стороны обмениваются комментариями и предложениями. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся добиться дальнейшего прогресса и подписать соглашение.

Создание надежной договорно-правовой основы, в частности заключение двустороннего инвестиционного соглашения, поможет укрепить доверие инвесторов обеих стран и сформировать условия для долгосрочного экономического партнерства.