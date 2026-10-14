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    Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей

    Милли Меджлис
    • 14 октября, 2026
    • 14:23
    Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей

    Азербайджан и Камбоджа обсудили перспективы развития межпарламентских связей, отметив важную роль сотрудничества между законодательными органами в развитии отношений между двумя странами.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

    Отмечено, что парламенты стран тесно сотрудничают на таких важных парламентских площадках, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

    Премьер-министр Камбоджи подчеркнул важность гуманитарных связей, отметив, что в советский период сотни молодых граждан Камбоджи окончили высшие учебные заведения Азербайджана, и эта практика продолжается и сегодня.

    В ходе встречи также было отмечено, что позитивный политический диалог между Азербайджаном и Камбоджей создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

    Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей
    Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова Хун Манет Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Фото
    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Cambodia discuss strengthening interparliamentary ties
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