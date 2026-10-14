Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей

Азербайджан и Камбоджа обсудили перспективы развития межпарламентских связей, отметив важную роль сотрудничества между законодательными органами в развитии отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

Отмечено, что парламенты стран тесно сотрудничают на таких важных парламентских площадках, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

Премьер-министр Камбоджи подчеркнул важность гуманитарных связей, отметив, что в советский период сотни молодых граждан Камбоджи окончили высшие учебные заведения Азербайджана, и эта практика продолжается и сегодня.

В ходе встречи также было отмечено, что позитивный политический диалог между Азербайджаном и Камбоджей создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.