Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей
- 14 октября, 2026
- 14:23
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Азербайджан и Камбоджа обсудили перспективы развития межпарламентских связей, отметив важную роль сотрудничества между законодательными органами в развитии отношений между двумя странами.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
Отмечено, что парламенты стран тесно сотрудничают на таких важных парламентских площадках, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения.
Премьер-министр Камбоджи подчеркнул важность гуманитарных связей, отметив, что в советский период сотни молодых граждан Камбоджи окончили высшие учебные заведения Азербайджана, и эта практика продолжается и сегодня.
В ходе встречи также было отмечено, что позитивный политический диалог между Азербайджаном и Камбоджей создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.