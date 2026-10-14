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    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Milli Məclis
    • 14 oktyabr, 2026
    • 14:07
    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Kambocanın Baş naziri Hun Manetin görüşündə müzakirə aparılıb.

    Bildirilib ki, hər iki ölkənin parlamentləri Parlamentlərarası İttifaq, Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi kimi mühüm parlament platformalarında yaxından əməkdaşlıq edirlər.

    Eyni zamanda iki ölkə arasında siyasi əlaqələrə də toxunularaq qeyd olunub ki, Azərbaycanın hakim partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Kamboca Xalq Partiyası arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur.

    Kambocanın Baş naziri humanitar sahədə əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayaraq, sovet dövründə Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarından yüzlərlə kambocalı gəncin məzun olduğunu və bu təcrübənin indi də davam etdirildiyini məmnunluqla vurğulayıb.

    Görüşdə coğrafi uzaqlığa baxmayaraq, Azərbaycan və Kamboca arasında mövcud olan müsbət siyasi dialoqun bir çox sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaratdığı da qeyd olunub.

    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan və Kamboca parlamentlərarası əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Kamboca Krallığı
    Foto
    Азербайджан и Камбоджа обсудили развитие межпарламентских связей
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    Azerbaijan, Cambodia discuss strengthening interparliamentary ties
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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