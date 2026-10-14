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    В Ираке двое военнослужащих погибли при взрыве устройства, оставленного ИГ

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 14:20
    В Ираке двое военнослужащих погибли при взрыве устройства, оставленного ИГ

    В иракской провинции Киркук двое военнослужащих, в том числе бригадный генерал, погибли в результате взрыва устройства, оставленного террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

    Как передает Report, об этом сообщает Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на Министерство обороны страны.

    По словам официального представителя ведомства генерал-майора Яхьи Расула Абдаллы, погибли начальник управления связи 11-й пехотной дивизии бригадный генерал Ахат Ясир Худайр Хусейн и офицер Мутаз Шахид Аббас.

    Инцидент произошел во время осмотра места авиаудара по укрытию террористической ячейки в районе Вади-Загейтун провинции Киркук. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве, ранее оставленном боевиками ИГ.

    В Минобороны Ирака подчеркнули, что вооруженные силы продолжат операции против оставшихся террористических группировок до полной ликвидации их очагов в стране.

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