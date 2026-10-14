Официальный Баку призвал Францию прекратить необоснованные обвинения в адрес Азербайджана

Министерство иностранных дел ответило на необоснованные обвинения в адрес Азербайджана министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальный Баку решительно осуждает очередные необоснованные обвинения в адрес нашей страны, озвученные 13 октября министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в ходе выступления на "Глобальном форуме по укреплению доверия и демократии" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Обвинения французского министра в адрес Азербайджана свидетельствуют о том, что французская сторона по-прежнему не может отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Азербайджаном. Обвинять Азербайджан во вмешательстве в борьбу народов, проживающих в Новой Каледонии и других заморских территориях Франции за свои права, абсолютно безосновательно. Бездоказательное связывание сторон, придерживающихся различных позиций относительно процессов, происходящих на заморских территориях Франции, с внешним вмешательством является попыткой бросить тень на волю и обеспокоенность населения этих территорий", - говорится в заявлении МИД.

Также подчеркивается, что французским официальным лицам, рассуждающим о демократии, правах человека и верховенстве права, следовало бы прежде всего обеспечить последовательное соблюдение этих принципов в самой Франции:

"Призываем французскую сторону положить конец необоснованным обвинениям в адрес Азербайджана, соблюдать в международных отношениях принципы взаимного уважения, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела".