Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Официальный Баку призвал Францию прекратить необоснованные обвинения в адрес Азербайджана

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 14:04
    Официальный Баку призвал Францию прекратить необоснованные обвинения в адрес Азербайджана

    Министерство иностранных дел ответило на необоснованные обвинения в адрес Азербайджана министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

    Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальный Баку решительно осуждает очередные необоснованные обвинения в адрес нашей страны, озвученные 13 октября министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в ходе выступления на "Глобальном форуме по укреплению доверия и демократии" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

    "Обвинения французского министра в адрес Азербайджана свидетельствуют о том, что французская сторона по-прежнему не может отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Азербайджаном. Обвинять Азербайджан во вмешательстве в борьбу народов, проживающих в Новой Каледонии и других заморских территориях Франции за свои права, абсолютно безосновательно. Бездоказательное связывание сторон, придерживающихся различных позиций относительно процессов, происходящих на заморских территориях Франции, с внешним вмешательством является попыткой бросить тень на волю и обеспокоенность населения этих территорий", - говорится в заявлении МИД.

    Также подчеркивается, что французским официальным лицам, рассуждающим о демократии, правах человека и верховенстве права, следовало бы прежде всего обеспечить последовательное соблюдение этих принципов в самой Франции:

    "Призываем французскую сторону положить конец необоснованным обвинениям в адрес Азербайджана, соблюдать в международных отношениях принципы взаимного уважения, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела".

    Айхан Гаджизаде Жан-Ноэль Барро Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
    Rəsmi Bakı Fransanı Azərbaycanla bağlı əsassız iddialara son qoymağa çağırıb
    Baku urges France to put end to unfounded allegations against Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:37
    Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи
    Kультурная политика
    17:34
    Фото
    Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризме
    Внешняя политика
    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    Лента новостей