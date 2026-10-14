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    Украина получила еще 2,86 млрд евро на оборонные нужды

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 14:24
    Украина получила еще 2,86 млрд евро на оборонные нужды

    Европейская комиссия выделила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредита поддержки страны объемом в 90 млрд евро.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выделенные средства позволят удовлетворить наиболее срочные оперативные потребности Украины, в том числе в беспилотниках и ракетах, необходимых для обороны страны.

    "Кредит поддержки Украины предусматривает ориентировочное распределение 60 млрд евро на оборонные нужды и 30 млрд евро на бюджетную помощь в 2026–2027 годах. В 2026 году планируется направить 28,3 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Дальнейшие перечисления в рамках оборонного компонента кредита продолжатся в ближайшие недели",- говорится в сообщении.

    В Еврокомиссии отметили, что срочные поставки оборонного оборудования особенно важны в преддверии четвертой зимы с начала российско-украинской войны поскольку они позволят украинским вооруженным силам защищать население и города от российских атак.

    Все решения о выделении средств принимаются с учетом меняющихся потребностей Украины и при соблюдении согласованных условий и механизмов контроля.

    Российско-украинский конфликт Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС)
    Ukrayna müdafiə ehtiyacları üçün daha 2,86 milyard avro alıb
    European Commission allocates €2.86 billion to Ukraine under defense loan
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