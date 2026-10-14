Украина получила еще 2,86 млрд евро на оборонные нужды

Европейская комиссия выделила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредита поддержки страны объемом в 90 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выделенные средства позволят удовлетворить наиболее срочные оперативные потребности Украины, в том числе в беспилотниках и ракетах, необходимых для обороны страны.

"Кредит поддержки Украины предусматривает ориентировочное распределение 60 млрд евро на оборонные нужды и 30 млрд евро на бюджетную помощь в 2026–2027 годах. В 2026 году планируется направить 28,3 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Дальнейшие перечисления в рамках оборонного компонента кредита продолжатся в ближайшие недели",- говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что срочные поставки оборонного оборудования особенно важны в преддверии четвертой зимы с начала российско-украинской войны поскольку они позволят украинским вооруженным силам защищать население и города от российских атак.

Все решения о выделении средств принимаются с учетом меняющихся потребностей Украины и при соблюдении согласованных условий и механизмов контроля.