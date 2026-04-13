İran və Fransanın XİN başçıları İslamabad danışıqlarını müzakirə ediblər
- 13 aprel, 2026
- 04:29
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi fransalı həmkarı Jan-Noel Barro ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A. Əraqçi özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.
"Söhbət zamanı İslamabadda İran-ABŞ danışıqlarının son vəziyyəti barədə müzakirə və fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda bildirilib.
