İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    BMT-də Azərbaycanın işgəncələrə qarşı beynəlxalq müqavilələrə sadiqliyi diqqətə çatdırılıb

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 06:05
    BMT-də Azərbaycanın işgəncələrə qarşı beynəlxalq müqavilələrə sadiqliyi diqqətə çatdırılıb

    Azərbaycan İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya və digər aidiyyəti beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklərinə sadiqdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının üçüncü komitəsinin işgəncələrə qarşı komitənin və işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanın qarşısının alınması üzrə alt komitənin sədrləri ilə interaktiv dialoq zamanı Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Şəhriyar Hacıyev deyib.

    Birinci katib qeyd edib ki, Azərbaycanda işgəncələrin qarşısının alınmasının mühüm sütunları kimi insan hüquqları üzrə təlimlər və maarifləndirmə tədbirləri hüquq-mühafizə orqanlarının müxtəlif bölmələri üçün mütəmadi olaraq həyata keçirilir.

    "Azərbaycan öz milli qanunvericiliyinə və beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq keçmiş münaqişə zamanı törədilmiş ağır cinayətləri, xüsusən də mülki şəxslərə və digər müdafiə olunan şəxslərə qarşı işgəncə və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarla bağlı cinayətləri istintaq etmək və cinayət təqibini həyata keçirmək üçün qətiyyətli addımlar atıb", - diplomat vurğulayıb.

    "Sonda qeyd edim ki, cəzasızlıqla mübarizə əsl barışığa aparan yolun mühüm tərkib hissəsidir və eyni zamanda, dəhşətli əməllərin, xüsusən də işgəncə və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarı əhatə edən əməllərin təkrarlanmasının qarşısını almağa kömək edir", - Ş. Hacıyev bildirib.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:04
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2026)
    Maliyyə
    09:03
    Azərbaycana qarşı aparılan hibrid hücumlarla əlaqədar Milli Məclisin komissiyası bəyanat verib
    Xarici siyasət
    09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir
    Futbol
    09:00
    Mətbuat Şurasının IX qurultayı keçirilir
    Media
    08:57
    Tramp amerikalı pilotların naməlum uçan obyektlərlə qarşılaşmalarından danışıb
    Digər ölkələr
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)
    Maliyyə
    08:17
    Foto
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:00
    Yasamal və Xəzər rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaq
    Energetika
    07:47
    İnfantino mübahisəli investisiya təşəbbüsünə görə üzr istəyib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti