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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 06:09
    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток

    Азербайджан остается приверженным своим обязательствам в рамках Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также других соответствующих международных договоров.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателями Комитета против пыток и Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в рамках Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Первый секретарь отметил, что в Азербайджане для сотрудников различных подразделений правоохранительных органов регулярно проводятся тренинги по правам человека и просветительские мероприятия, которые являются важными составляющими системы предупреждения пыток.

    "Азербайджан в соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами предпринял решительные шаги по расследованию и уголовному преследованию тяжких преступлений, совершенных в ходе прежнего конфликта, в частности пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с гражданскими лицами и другими лицами, находящимися под защитой", - подчеркнул дипломат.

    "В заключение хотел бы отметить, что борьба с безнаказанностью является важной составляющей пути к подлинному примирению и одновременно способствует предотвращению повторения чудовищных деяний, особенно связанных с пытками и бесчеловечным или унижающим достоинство обращением", - заявил Шахрияр Гаджиев.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Азербайджан
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