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    ABŞ-nin "George H.W. Bush" təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə qayıdıb

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 04:43
    ABŞ-nin George H.W. Bush təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə qayıdıb

    Amerikanın "George H. W. Bush" aviadaşıyıcısı Tailanda səfərindən sonra Yaxın Şərqdə əməliyyatları davam etdirmək üçün Ərəbistan dənizinə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "George H. W. Bush" bu yaxınlarda Tailanda etdiyi səfərdən sonra Ərəbistan dənizində patrul xidməti aparır. Aviadaşıyıcının heyəti və göyərtəsində olan ümumi sayı 5 min nəfərlik şəxsi heyət planlı yerləşdirmə çərçivəsində Yaxın Şərqdə CENTCOM-un əməliyyatlarında iştirak etməyə davam edir", - məlumatda bildirilib.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM)
    Американский авианосец George H. W. Bush вернулся в Аравийское море
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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