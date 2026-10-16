Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Американский авианосец George H. W. Bush вернулся в Аравийское море

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 03:49
    Американский авианосец George H. W. Bush вернулся в Аравийское море

    Американский авианосец George H. W. Bush после визита в Таиланд вернулся в Аравийское море для продолжения операций на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

    "George H. W. Bush патрулирует Аравийское море после недавнего визита в Таиланд. Экипаж авианосца и находящийся на борту личный состав общей численностью 5 тыс. человек продолжают участвовать в операциях CENTCOM на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания", - говорится в сообщении.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) USS George H.W. Bush Аравийское море
    ABŞ-nin "George H.W. Bush" təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə qayıdıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:55
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)
    Финансы
    08:53
    Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО
    Другие страны
    08:41
    В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    07:57
    Фото
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    Происшествия
    07:22
    Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестиций
    Другие страны
    06:55
    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном
    Другие страны
    06:37
    Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам
    Другие страны
    06:09
    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток
    Внешняя политика
    Лента новостей