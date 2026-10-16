Американский авианосец George H. W. Bush вернулся в Аравийское море

Американский авианосец George H. W. Bush после визита в Таиланд вернулся в Аравийское море для продолжения операций на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

"George H. W. Bush патрулирует Аравийское море после недавнего визита в Таиланд. Экипаж авианосца и находящийся на борту личный состав общей численностью 5 тыс. человек продолжают участвовать в операциях CENTCOM на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания", - говорится в сообщении.