Али Асадов обсудил с президентом Лаоса двустороннее сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, находящимся с официальным визитом в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече была представлена информация о работе по институциональному развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданию новых платформ сотрудничества и выдвижению практических инициатив, проводимой в период председательства Азербайджана в 2024–2026 годах.

На встрече обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной сферах и в сфере разминирования.