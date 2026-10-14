Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Али Асадов обсудил с президентом Лаоса двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 14:19
    Али Асадов обсудил с президентом Лаоса двустороннее сотрудничество

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, находящимся с официальным визитом в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    На встрече была представлена информация о работе по институциональному развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданию новых платформ сотрудничества и выдвижению практических инициатив, проводимой в период председательства Азербайджана в 2024–2026 годах.

    На встрече обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной сферах и в сфере разминирования.

    Азербайджано-лаосские отношения Али Асадов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА)
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    Əli Əsədov Laosun Prezidenti ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Ali Asadov discusses bilateral cooperation with President of Laos
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