Али Асадов обсудил с президентом Лаоса двустороннее сотрудничество
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 14:19
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, находящимся с официальным визитом в Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
На встрече была представлена информация о работе по институциональному развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданию новых платформ сотрудничества и выдвижению практических инициатив, проводимой в период председательства Азербайджана в 2024–2026 годах.
На встрече обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной сферах и в сфере разминирования.
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