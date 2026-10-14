Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Хакан Фидан возглавит делегацию Турции на саммите СВМДА в Баку

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 14:16
    Хакан Фидан возглавит делегацию Турции на саммите СВМДА в Баку

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан возглавит делегацию Турции на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Как сообщает турецкое бюро Report, информацию распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    В МИД отметили, что министр планирует выступить на саммите и провести двусторонние встречи.

    Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.

    Хакан Фидан Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Hakan Fidan Bakıda keçiriləcək AQEM konfransında Türkiyə Prezidentini təmsil edəcək
    Hakan Fidan to represent Turkish President Erdogan at CICA Summit in Baku
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