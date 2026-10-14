Хакан Фидан возглавит делегацию Турции на саммите СВМДА в Баку

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан возглавит делегацию Турции на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Как сообщает турецкое бюро Report, информацию распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что министр планирует выступить на саммите и провести двусторонние встречи.

Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.