Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Папа Римский "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике". Он также сравнил, как, по его мнению, Лев XIV говорит о страхе перед администрацией Трампа, с атмосферой паники в Ватикане в период COVID-19.

"Он говорит о страхе перед администрацией Трампа, но не говорит о страхе, который пережили Католическая церковь и все другие христианские организации, когда священников и духовных лиц арестовывали за проведение церковных служб, даже если они находились на расстоянии друг от друга", - написал Трамп.

Президент США также заявил, что ему "больше нравится брат Папы Луи", поскольку тот, по его утверждению, "полностью поддерживает MAGA (Make America Great Again)".

Кроме того, Трамп отметил, что не хочет видеть во главе Римско-католической церкви Папу, который, по его словам, считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия.

"Я не хочу Папу, который считает ужасным возможное нападение Америки на Венесуэлу, которая отправляет в США огромное количество наркотиков и, что еще хуже, освобождает свои тюрьмы, направляя в нашу страну убийц, наркоторговцев и преступников", - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что имя Льва XIV не фигурировало ни в одном списке кандидатов, а его избрание, по мнению президента США, связано исключительно с тем, что он американец.

"Если бы я не был в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане", - добавил Трамп.