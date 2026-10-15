Лавров: Очередную встречу в формате "3+3" правильно будет провести в Азербайджане

Россия считает правильным провести следующую встречу министров иностранных дел в формате "3+3" в Азербайджане, а потом в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров российским журналистам в Баку.

По его словам, формат "3+3", инициированный Азербайджаном и Турцией, объединяет Азербайджан, Грузию и Армению, а также Россию, Турцию и Иран.

Лавров отметил, что участники формата уже несколько раз проводили встречи и теперь ожидают, когда Армения и Азербайджан договорятся о стране, которая примет следующую встречу глав внешнеполитических ведомств.

"Я считаю, что можно провести ближайшую встречу в Азербайджане, а затем следующую в Ереване. Это было бы правильно", - добавил глава МИД РФ.