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    Лавров: Очередную встречу в формате "3+3" правильно будет провести в Азербайджане

    Другие
    • 15 октября, 2026
    • 15:27
    Лавров: Очередную встречу в формате 3+3 правильно будет провести в Азербайджане

    Россия считает правильным провести следующую встречу министров иностранных дел в формате "3+3" в Азербайджане, а потом в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров российским журналистам в Баку.

    По его словам, формат "3+3", инициированный Азербайджаном и Турцией, объединяет Азербайджан, Грузию и Армению, а также Россию, Турцию и Иран.

    Лавров отметил, что участники формата уже несколько раз проводили встречи и теперь ожидают, когда Армения и Азербайджан договорятся о стране, которая примет следующую встречу глав внешнеполитических ведомств.

    "Я считаю, что можно провести ближайшую встречу в Азербайджане, а затем следующую в Ереване. Это было бы правильно", - добавил глава МИД РФ.

    Сергей Лавров Формат 3+3
    Lavrov: "3+3" formatında növbəti görüşün Azərbaycanda keçirilməsi məqsədəuyğundur
    Russia supports holding next '3+3' foreign ministers' meeting in Azerbaijan, then Armenia, Lavrov says
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