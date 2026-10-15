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    Lavrov: "3+3" formatında növbəti görüşün Azərbaycanda keçirilməsi məqsədəuyğundur

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:30
    Lavrov: 3+3 formatında növbəti görüşün Azərbaycanda keçirilməsi məqsədəuyğundur
    Sergey Lavrov

    Rusiya hesab edir ki, "3+3" formatında xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşünün Azərbaycanda, daha sonra isə Ermənistanda keçirilməsi məqsədəuyğundur.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıda rusiyalı jurnalistlərinə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən irəli sürülən "3+3" formatı Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı, həmçinin Rusiya, Türkiyə və İranı birləşdirir.

    Lavrov qeyd edib ki, formatın iştirakçıları artıq bir neçə dəfə görüş keçiriblər və indi Ermənistan və Azərbaycanın XİN rəhbərlərinin növbəti görüşünə ev sahibliyi edəcək ölkə barədə razılığa gəlməsini gözləyirlər.

    "Hesab edirəm ki, yaxın zamandakı görüşü Azərbaycanda, növbəti görüşü isə İrəvanda keçirmək olar. Bu, düzgün olardı", - Rusiya XİN rəhbəri əlavə edib.

    Лавров: Очередную встречу в формате "3+3" правильно будет провести в Азербайджане
    Russia supports holding next '3+3' foreign ministers' meeting in Azerbaijan, then Armenia, Lavrov says
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