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    Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в ЕС

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 15:12
    Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в ЕС

    Хорватия ожидает от Черногории решения восьми нерешенных двусторонних вопросов, включая компенсации бывшим узникам лагеря Моринь, расследование военных преступлений и демаркацию границы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, добавив, что его страна поддерживает вступление Черногории.

    "Мы хотим, чтобы Черногория добилась прогресса, но хотим, чтобы эти вопросы были решены. Сейчас самое время для этого", - сказал он, добавив, что это касается европейских ценностей и добрососедских отношений.

    Пленкович указал на переговорные главы 23 (по судебной системе и основных правах) и 31 (внешняя политика, безопасность и оборона).

    Среди требований Хорватии - соглашение о компенсациях бывшим узникам лагеря Моринь, сохранение мемориальной доски в память о хорватах, содержавшихся там в начале 1990-х годов, и переименование бассейна в Которе, названного в честь бывшего ватерполиста, который, по словам Пленковича, служил охранником в лагере.

    Загреб также добивается расследования военных преступлений, предоставления информации о судьбе 14 пропавших без вести хорватов, решения имущественных вопросов хорватского меньшинства в Черногории и урегулирования пограничного спора.

    Он подчеркнул, что Хорватия действует конструктивно в отношении черногорской евроинтеграции, не стремясь "затормозить" процесс из-за исторических разногласий.

    В качестве примера Пленкович привел Северную Македонию, которая в 2000 году, по его словам, опережала Хорватию в институциональном развитии, но до сих пор не начала переговоры о вступлении в ЕС. Но Хорватия, вступившая в Евросоюз в 2013 году, намерена добиваться урегулирования спорных вопросов, не отказываясь от поддержки европейских перспектив Черногории.

    Андрей Пленкович Демаркация границ Хорватия Черногория
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