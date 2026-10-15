Вынесен приговор обвиняемым в подготовке покушения на главу религиозной общины

Нармина Шабанова и Наиб Исмиев, обвиняемые в подготовке покушения на религиозного деятеля, приговорены к 10 годам лишения свободы, а судимый совместно с ними Эльвин Ахмедов, обвиняемый в хранении взрывного устройства, приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен в ходе процесса под председательством судьи Вюгара Сеидова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Согласно обвинению, Нармина Шабанова, вступив в преступную связь с гражданами иностранного государства, согласилась получить определенную сумму денег в обмен на отправку этим лицам фотографий и видеозаписей главы иностранной религиозной общины. Позже они планировали совершить покушение на главу общины, для чего привлекли Исмиева через Шабанову.

Обвиняемые выбрали место для нападения и последующего бегства, засняв локацию на видео. Кроме того, Эльвин Ахмедов забрал взрывное устройство из указанного организаторами места, привез к себе домой в поселок Масазыр и спрятал, получив за это определенную сумму. Осуществление задуманного было пресечено сотрудниками СГБ.

Отметим, что Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвинялись по статьям 28 (приготовление к преступлению) и 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса АР, а Эльвин Ахмедов - по статье 228.2.1 (незаконное ношение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой).