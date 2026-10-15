Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Виджита Херат: Шри-Ланка рассматривает СВМДА как уникальную платформу для диалога

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:13
    Виджита Херат: Шри-Ланка рассматривает СВМДА как уникальную платформу для диалога

    Шри-Ланка рассматривает СВМДА как уникальную общеазиатскую платформу для диалога, консультаций и принятия решений на основе консенсуса, способствующего укреплению мира, безопасности и процветания в азиатском регионе.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Виджита Херат на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Мы полностью поддерживаем тему нынешнего саммита (в Баку - ред.), посвященную взаимосвязанности, цифровизации и устойчивому росту. Как островное государство в Индийском океане, Шри-Ланка придает особое значение региональной взаимосвязанности, упрощению торговых процедур и цифровой трансформации. Развитие морских перевозок и цифровых связей может укрепить экономическую интеграцию, расширить возможности и повысить устойчивость нашего региона", - сказал министр.

    Он также отметил, что глобальная напряженность влияет на безопасность государств-членов СВМДА.

    "Убеждены, что саммит в Баку предоставит уникальную возможность лидерам азиатских стран инициировать диалог, принять меры по укреплению доверия, преодолеть разногласия и укрепить партнерские отношения, опираясь на многотысячелетние культурные связи, объединяющие наши народы. По мере продвижения СВМДА к преобразованию в полноценную международную организацию Шри-Ланка призывает государства-участники воплощать общие обязательства в конкретные результаты, приносящие пользу всем нашим народам", - добавил Херат.

    По его словам, Шри-Ланка готова к конструктивному взаимодействию с другими государствами-участниками для укрепления мер доверия, углубления регионального сотрудничества и содействия обеспечению мира, безопасности и процветания в Азии.

    Виджита Херат Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Vicita Herat: Şri-Lanka AQEM-i dialoq üçün unikal platforma hesab edir
    Sri Lanka backs CICA transformation into international organization, highlights maritime connectivity
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