Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Министр: Приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА соответствуют видению ОАЭ

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:27
    Министр: Приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА соответствуют видению ОАЭ

    Приоритеты председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в области взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как передает Report, об этом заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Шахин Аль-Марар на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Тема 7-го Саммита СВМДА посвящена взаимосвязанности, цифровизации и устойчивому росту в Азии. Приоритеты председательства Азербайджана в этих областях соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил он.

    По его словам, ОАЭ стремятся укрепить свои позиции в качестве регионального и глобального центра торговли и логистики.

    "Мы стремимся предоставить странам региона дополнительные маршруты и коридоры для выхода на мировые рынки, облегчить перемещение товаров и людей, повысить эффективность цепочек поставок и создать новые возможности для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества", - подчеркнул Халифа бин Шахин Аль-Марар.

    Он также отметил, что ОАЭ придают большое значение укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами, что способствует решению общих проблем, развитию и процветанию.

    Кроме того, министр приветствовал вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    Nazir: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə müəyyən etdiyi prioritetlər BƏƏ-nin baxışları ilə üst-üstə düşür
    Minister: Azerbaijan's CICA chairmanship priorities align with UAE vision
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