Министр: Приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА соответствуют видению ОАЭ

Приоритеты председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в области взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Report, об этом заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Шахин Аль-Марар на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Тема 7-го Саммита СВМДА посвящена взаимосвязанности, цифровизации и устойчивому росту в Азии. Приоритеты председательства Азербайджана в этих областях соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил он.

По его словам, ОАЭ стремятся укрепить свои позиции в качестве регионального и глобального центра торговли и логистики.

"Мы стремимся предоставить странам региона дополнительные маршруты и коридоры для выхода на мировые рынки, облегчить перемещение товаров и людей, повысить эффективность цепочек поставок и создать новые возможности для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества", - подчеркнул Халифа бин Шахин Аль-Марар.

Он также отметил, что ОАЭ придают большое значение укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами, что способствует решению общих проблем, развитию и процветанию.

Кроме того, министр приветствовал вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена.