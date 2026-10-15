Министр: Приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА соответствуют видению ОАЭ
- 15 октября, 2026
- 15:27
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Приоритеты председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в области взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов.
Как передает Report, об этом заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Шахин Аль-Марар на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"Тема 7-го Саммита СВМДА посвящена взаимосвязанности, цифровизации и устойчивому росту в Азии. Приоритеты председательства Азербайджана в этих областях соответствуют видению и политическому курсу Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил он.
По его словам, ОАЭ стремятся укрепить свои позиции в качестве регионального и глобального центра торговли и логистики.
"Мы стремимся предоставить странам региона дополнительные маршруты и коридоры для выхода на мировые рынки, облегчить перемещение товаров и людей, повысить эффективность цепочек поставок и создать новые возможности для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества", - подчеркнул Халифа бин Шахин Аль-Марар.
Он также отметил, что ОАЭ придают большое значение укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами, что способствует решению общих проблем, развитию и процветанию.
Кроме того, министр приветствовал вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена.