İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Nazir: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə müəyyən etdiyi prioritetlər BƏƏ-nin baxışları ilə üst-üstə düşür

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:34
    Nazir: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə müəyyən etdiyi prioritetlər BƏƏ-nin baxışları ilə üst-üstə düşür

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) Azərbaycanın sədrliyinin qarşılıqlı əlaqəlilik, rəqəmsallaşma və dayanıqlı inkişaf sahələrində prioritetləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) baxışları və siyasi kursu ilə üst-üstə düşür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ-nin xarici işlər üzrə dövlət naziri Xəlifə bin Şahin Əl-Mərrar Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Toplantısında deyib.

    "AQEM-in VII Zirvə Görüşünün mövzusu Asiyada qarşılıqlı əlaqəlilik, rəqəmsallaşma və dayanıqlı inkişafa həsr olunub. Azərbaycanın sədrliyinin bu sahələrdə prioritetləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin baxışları və siyasi kursu ilə üst-üstə düşür", – o qeyd edib.

    Xəbər yenilənəcək.

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    Министр: Приоритеты председательства Азербайджана в СВМДА соответствуют видению ОАЭ
    Minister: Azerbaijan's CICA chairmanship priorities align with UAE vision
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