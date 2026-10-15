Делегация Бакметрополитена ознакомилась с производством вагонов на заводе в Корее

Делегация ЗАО "Бакинский метрополитен" посетила завод известного корейского производителя вагонов - компании Hyundai Rotem в рамках визита в Республику Корею.

Как передает Report со ссылкой на компанию, состоялась встреча со специалистами предприятия, на месте изучен процесс производства вагонов метро и трамваев.

Делегация ознакомилась со сборкой кузовов вагонов, сварочными работами и решениями с использованием алюминиевых технологий, а также наблюдала за монтажом тележек вагонов, проверкой кабельных цепей, этапами статических и динамических испытаний.

На встрече состоялся обмен мнениями о применяемых современных технологических решениях и производственном опыте.