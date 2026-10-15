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    Делегация Бакметрополитена ознакомилась с производством вагонов на заводе в Корее

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2026
    • 15:17
    Делегация Бакметрополитена ознакомилась с производством вагонов на заводе в Корее

    Делегация ЗАО "Бакинский метрополитен" посетила завод известного корейского производителя вагонов - компании Hyundai Rotem в рамках визита в Республику Корею.

    Как передает Report со ссылкой на компанию, состоялась встреча со специалистами предприятия, на месте изучен процесс производства вагонов метро и трамваев.

    Делегация ознакомилась со сборкой кузовов вагонов, сварочными работами и решениями с использованием алюминиевых технологий, а также наблюдала за монтажом тележек вагонов, проверкой кабельных цепей, этапами статических и динамических испытаний.

    На встрече состоялся обмен мнениями о применяемых современных технологических решениях и производственном опыте.

    Бакинский метрополитен
    Azərbaycan Koreya ilə metro sahəsində müasir texnoloji həlləri müzakirə edib
    Baku Metro delegation visits railcar manufacturing plant in South Korea
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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