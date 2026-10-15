Делегация Бакметрополитена ознакомилась с производством вагонов на заводе в Корее
Инфраструктура
- 15 октября, 2026
- 15:17
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Делегация ЗАО "Бакинский метрополитен" посетила завод известного корейского производителя вагонов - компании Hyundai Rotem в рамках визита в Республику Корею.
Как передает Report со ссылкой на компанию, состоялась встреча со специалистами предприятия, на месте изучен процесс производства вагонов метро и трамваев.
Делегация ознакомилась со сборкой кузовов вагонов, сварочными работами и решениями с использованием алюминиевых технологий, а также наблюдала за монтажом тележек вагонов, проверкой кабельных цепей, этапами статических и динамических испытаний.
На встрече состоялся обмен мнениями о применяемых современных технологических решениях и производственном опыте.
Azərbaycan Koreya ilə metro sahəsində müasir texnoloji həlləri müzakirə edib
Baku Metro delegation visits railcar manufacturing plant in South Korea
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