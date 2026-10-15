Azərbaycan Koreya ilə metro sahəsində müasir texnoloji həlləri müzakirə edib
İnfrastruktur
- 15 oktyabr, 2026
- 15:06
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"Bakı Metropoliteni" QSC-nin nümayəndə heyəti Koreyaya səfər çərçivəsində ölkənin məşhur vaqon istehsalçısı "Hyundai Rotem" şirkətinin zavodunda olub.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, şirkətin mütəxəssisləri ilə görüş keçirilib, metro və tramvay vaqonlarının istehsal prosesi yerində incələnib.
Nümayəndə heyəti vaqon gövdələrinin yığılması, qaynaq işləri və alüminium texnologiyalı həllərlə tanış olub, həmçinin vaqon arabacıqlarının montajı, kabel dövrələrinin yoxlanılması, statik və dinamik sınaq mərhələlərini izləyib.
Görüşdə tətbiq olunan müasir texnoloji həllər və istehsal təcrübəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Делегация Бакметрополитена ознакомилась с производством вагонов на заводе в Корее
Baku Metro delegation visits railcar manufacturing plant in South Korea
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