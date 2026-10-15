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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Лавров: Россия готова участвовать в проекте TRIPP

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 15:25
    Лавров: Россия готова участвовать в проекте TRIPP

    Россия не получала от Армении и Азербайджана обращений по поводу участия в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP), но стороны знают о российской готовности.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Баку.

    "Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте, транспортном маршруте имени Дональда Трампа. Но о нашей готовности, наших возможностях все заинтересованные стороны знают", - отметил министр, его слова приводят российские медиа.

    Он также отметил, что Россия готова участвовать в инфраструктурных проектах, подчеркнув, что "Российские железные дороги" имеют концессию (в Армении - ред.) и работают в рамках "Южно-Кавказской железной дороги", поэтому эта инфраструктура хорошо знакома российской стороне.

    Сергей Лавров Дональд Трамп Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Lavrov: Rusiya TRIPP layihəsində iştirak etməyə hazırdır
    Lavrov: Russia ready to participate in TRIPP project
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