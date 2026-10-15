Лавров: Россия готова участвовать в проекте TRIPP

Россия не получала от Армении и Азербайджана обращений по поводу участия в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP), но стороны знают о российской готовности.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Баку.

"Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте, транспортном маршруте имени Дональда Трампа. Но о нашей готовности, наших возможностях все заинтересованные стороны знают", - отметил министр, его слова приводят российские медиа.

Он также отметил, что Россия готова участвовать в инфраструктурных проектах, подчеркнув, что "Российские железные дороги" имеют концессию (в Армении - ред.) и работают в рамках "Южно-Кавказской железной дороги", поэтому эта инфраструктура хорошо знакома российской стороне.