В турецкой Малатье перевернулся микроавтобус с шахтерами, есть погибшие и раненые

В провинции Малатья на востоке Турции перевернулся служебный микроавтобус, перевозивший работников шахты, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Согласно информации, микроавтобус под управлением Мустафы Оздемира съехал с дороги и опрокинулся в овраг.

На место происшествия были направлены сотрудники жандармерии, медики и пожарные расчеты.

Сообщается, что Хамза Гюнай погиб на месте. Водитель Мустафа Оздемир, а также пострадавшие Хулуси Алтыкуллач, Хюсейн Кая, Мехмет Гекче, Мустафа Сарыкая, Зафер Дерели, Билал Кечели, Турап Учар, Халил Ибрагим Алтыкуллач и Кая Гюнай были доставлены в государственную больницу Хекимхана.

Отмечается, что еще один пострадавший - Али Юджель - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.