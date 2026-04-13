    В турецкой Малатье перевернулся микроавтобус с шахтерами, есть погибшие и раненые

    В турецкой Малатье перевернулся микроавтобус с шахтерами, есть погибшие и раненые

    В провинции Малатья на востоке Турции перевернулся служебный микроавтобус, перевозивший работников шахты, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

    Согласно информации, микроавтобус под управлением Мустафы Оздемира съехал с дороги и опрокинулся в овраг.

    На место происшествия были направлены сотрудники жандармерии, медики и пожарные расчеты.

    Сообщается, что Хамза Гюнай погиб на месте. Водитель Мустафа Оздемир, а также пострадавшие Хулуси Алтыкуллач, Хюсейн Кая, Мехмет Гекче, Мустафа Сарыкая, Зафер Дерели, Билал Кечели, Турап Учар, Халил Ибрагим Алтыкуллач и Кая Гюнай были доставлены в государственную больницу Хекимхана.

    Отмечается, что еще один пострадавший - Али Юджель - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

    Турция Малатья Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Служебный автобус
    Malatyada mikroavtobus aşıb, ölən və yaralananlar var

    Последние новости

    18:10
    Фото

    Доступ к Большой Мярдякянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    18:09
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    Лента новостей