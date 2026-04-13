СМИ: Санчес направился в Китай с четвертым визитом, рискуя вызвать раздражение Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник начал свой четвертый за последние годы визит в Китай, демонстрируя стремление проводить самостоятельный внешнеполитический курс, вызывающий недовольство президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Испания остается одной из наиболее активных стран Европы, выступающих за расширение торговых связей с Китаем и рассматривающих Пекин как стратегического партнера, а не как экономического и геополитического соперника.

Отмечается, что очередная поездка Санчеса подчеркивает его нежелание следовать линии Вашингтона. Ранее Дональд Трамп подверг критике Мадрид за отказ предоставить право на посадку американским военным самолетам в условиях войны с Ираном, а также за сравнительно низкий уровень оборонных расходов Испании. Кроме того, глава Белого дома пригрозил мерами в отношении союзников по НАТО, которые, по его мнению, проявляют недостаточную лояльность.

По данным агентства, курс Санчеса пользуется поддержкой среди испанских избирателей, однако вызывает обеспокоенность у представителей бизнеса и оппозиции, опасающихся, что обострение отношений с администрацией США может дорого обойтись Испании.