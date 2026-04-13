    СМИ: Санчес направился в Китай с четвертым визитом, рискуя вызвать раздражение Трампа

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник начал свой четвертый за последние годы визит в Китай, демонстрируя стремление проводить самостоятельный внешнеполитический курс, вызывающий недовольство президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, Испания остается одной из наиболее активных стран Европы, выступающих за расширение торговых связей с Китаем и рассматривающих Пекин как стратегического партнера, а не как экономического и геополитического соперника.

    Отмечается, что очередная поездка Санчеса подчеркивает его нежелание следовать линии Вашингтона. Ранее Дональд Трамп подверг критике Мадрид за отказ предоставить право на посадку американским военным самолетам в условиях войны с Ираном, а также за сравнительно низкий уровень оборонных расходов Испании. Кроме того, глава Белого дома пригрозил мерами в отношении союзников по НАТО, которые, по его мнению, проявляют недостаточную лояльность.

    По данным агентства, курс Санчеса пользуется поддержкой среди испанских избирателей, однако вызывает обеспокоенность у представителей бизнеса и оппозиции, опасающихся, что обострение отношений с администрацией США может дорого обойтись Испании.

    Педро Санчез Испания Китайская Народная Республика Североатлантический альянс (НАТО)
    Sançes Trampı qıcıqlandırmaq riski altında Çinə dördüncü dəfə səfər edib

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей