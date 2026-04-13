İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sançes Trampı qıcıqlandırmaq riski altında Çinə dördüncü dəfə səfər edib

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 06:06
    Sançes Trampı qıcıqlandırmaq riski altında Çinə dördüncü dəfə səfər edib

    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes bazar ertəsi Çinə dördüncü səfərinə başlayaraq, ABŞ Prezidenti Donald Trampın narazılığına səbəb olan müstəqil xarici siyasət kursu yürütmək istəyini nümayiş etdirib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, İspaniya Çinlə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır və Pekini rəqib kimi deyil, strateji tərəfdaş kimi nəzərdən keçirən Avropa ölkəsidir.

    Qeyd olunub ki, Sançesin Çinə növbəti səfəri onun Vaşinqtonun xətti ilə getmək istəmədiyinin göstəricisidir. Daha əvvəl Donald Tramp İranla müharibə şəraitində Amerika hərbi təyyarələrinə eniş hüququ verməkdən imtina etdiyinə, həmçinin İspaniyanın müdafiə xərclərinin nisbətən aşağı səviyyədə olmasına görə Madridi tənqid edib. Bundan əlavə, Ağ Evin rəhbəri onun fikrincə kifayət qədər sadiqlik nümayiş etdirməyən NATO müttəfiqlərinə qarşı tədbirlər görəcəyi ilə hədələyib.

    Agentliyin məlumatına görə, Sançesin kursu ispan seçiciləri arasında dəstəklənir, lakin ABŞ administrasiyası ilə münasibətlərin kəskinləşməsinin İspaniyaya baha başa gələ biləcəyindən ehtiyat edən biznes və müxalifət nümayəndələrində narahatlıq yaradır.

    ABŞ-İspaniya münasibətləri Pedro Sançes Çin Donald Tramp Aİ-NATO
    СМИ: Санчес направился в Китай с четвертым визитом, рискуя вызвать раздражение Трампа

    Son xəbərlər

    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti