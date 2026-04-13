СМИ: Закрытие Ормузского пролива провоцирует новую волну инфляции

Компания Maersk Line, входящая в датский холдинг Maersk Group, объявила о введении чрезвычайной топливной надбавки (Emergency Fuel Surcharge, EFS) на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, данное решение связано с резким ростом цен на топливо.

Отмечается, что мера принята в ответ на существенное удорожание топлива и увеличение затрат на дистрибуцию.

По оценкам экспертов, это является серьезным сигналом для всех экономик, зависящих от морской торговли. Подчеркивается, что более 80 % мировой торговли осуществляется морским путем, а введение EFS со стороны Maersk означает рост затрат на импорт сырья и товаров первой необходимости для стран-импортеров.

Согласно информации, в первую очередь кризис затронет экономики, зависимые от импорта. Увеличение транспортных расходов напрямую отразится на себестоимости товаров и может спровоцировать новую волну инфляции.

Эксперты также считают, что это приведет к росту цен для потребителей по всему миру.