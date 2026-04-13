    • 13 апреля, 2026
    • 06:13
    Циклон Vaianu покинул Северный остров Новой Зеландии, продолжаются восстановительные работы

    В Новой Зеландии после удара циклона Vaianu по Северному острову продолжаются восстановительные работы, эвакуированные жители постепенно возвращаются в свои дома.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, коммунальные и экстренные службы расчищают дороги, убирают поваленные деревья и проверяют участки на предмет возможных оползней. В ряде районов сохраняются перебои с электроснабжением, некоторые дороги остаются закрытыми.

    Исполняющая обязанности мэра Уакатане Джули Джукс заявила Radio New Zealand, что это была самая тяжелая погода, которую ей доводилось видеть. По ее словам, главное, что никто не пострадал, а ущерб ограничился повреждением имущества, деревьев и объектов энергоснабжения.

    Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в эфире Radio New Zealand отметил, что система реагирования на чрезвычайные ситуации сработала эффективно, жители заранее подготовились к стихии, а ответные меры оказались лучше, чем во время предыдущих ЧС.

    По данным национальной метеослужбы MetService, поздно вечером в воскресенье Cyclone Vaianu сместился в океан к востоку от Северного острова. К утру понедельника в силе оставались лишь предупреждения о крупных океанских волнах у побережья южной части Северного острова.

    "Vaianu" siklonundan sonra Yeni Zelandiyanın Şimal adasında bərpa işləri aparılır

    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    17:39
    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

